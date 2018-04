Milik promette: «Scudetto? Renderemo i tifosi orgogliosi di noi»

Arkadiusz Milik vuole, e può, essere l’arma vincente del Napoli in questo rush finale di stagione

Il maledetto doppio infortunio alle ginocchia, ormai, fa parte del passato e Milik ha una voglia smisurata di recuperare tutto il tempo perduto. Lo si vede in campo, Sassuolo-Napoli docet, ma lo si intuisce anche dalle sue dichiarazioni. Il centravanti polacco ha parlato al portale del suo Paese, Pudelek.pl, raccontando un po’ di sè ma soprattutto pensando all’obiettivo Scudetto:

«Non è questo il momento per riposarmi, lo farò dopo la Coppa del Mondo. Non è nemmeno il tempo di trarre conclusioni ora: abbiamo l’obiettivo Scudetto e vogliamo rendere i tifosi azzurri orgogliosi di noi. Troppa panchina al Napoli? Non ho problemi, un calciatore, nel corso della sua carriera, ha più occasioni. Inoltre le critiche mi aiutano a fare meglio il mio lavoro, spingendomi a dare di più. Gli allenamenti non sono eccitanti perchè si lavora su cose, come la tattica, che piacciono di meno a noi calciatori ma, spesso e volentieri, al termine delle sedute resto da solo sul campo e mi alleno su cose che mi piacciono: tirare in porta, ad esempio. Mi sento un bambino che vuole realizzare i suoi sogni, però, quando non sarò più felice di fare quello che faccio ora, allora smetterò».