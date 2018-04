Milik si riprende il Napoli: pronta la staffetta con Mertens

Arkadiusz Milik e Dries Mertens, i centravanti diversi del Napoli, saranno fondamentali da qui al 20 maggio

Mertens è stanco, molto stanco. L’unico calciatore del Napoli ad essere andato in doppia cifra in campionato, 17 le reti fin qui nelle 30 partite di A disputate, al Mapei Stadium ha dimostrato di attraversare un periodo di forte appannamento fisico. Necessita di riposo e, per fortuna, adesso alle sue spalle c’è uno scalpitante Arkadiusz Milik. La prestazione del centravanti polacco è stata una delle poche liete nella partita di sabato pomeriggio contro il Sassuolo.

Il 24enne ex Ajax si è messo, finalmente, alle spalle il doppio infortunio alle ginocchia ed ha dato segnali importanti in termini di ripresa psicofisica. Un attaccante possente come lui, che prima non affondava il contrasto, contro Acerbi ha lottato su ogni palla e avuto la meglio, spesso e volentieri, in occasione dei calci d’angolo. Prima la sforbiciata su assist del connazionale Piotr Zielinski, poi la traversa colpita in rovesciata: sprazzi di Milik che fanno ben sperare in vista delle 8 finali che attendono il Napoli da qui a fine stagione. Arkadiusz offre soluzioni alternative al gioco di Sarri: può spizzare palla per gli inserimenti centrali dei compagni, così come raccogliere i cross arrotati di Mario Rui e può convivere anche con Dries Mertens nel 4-2-3-1. E’ tornato.