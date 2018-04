Alvino attacca Juve e Sassuolo: «Quando il padrone chiama, lo schiavo risponde» – VIDEO

Carlo Alvino, volto televisivo noto a Napoli e grande tifoso della compagine azzurra, ha una sua ben precisa opinione su quanto accaduto in Sassuolo-Napoli

Sassuolo-Napoli è terminata 1-1, con i neroverdi che hanno dato battaglia per 90 e passa minuti. Una squadra diversa dallo “Scansuolo” che ne prese 7 dalla Juventus, a detta di Carlo Alvino, il quale, davanti alle telecamere di Tv Luna, ha espresso il suo pensiero in merito: «Pareggio al Mapei Stadium? Il Napoli ha le sue colpe, però il Sassuolo si è comportato come lo schiavo della Juventus: i bianconeri comandano ed i neroverdi rispondono alla voce dei padroni».

Il giornalista televisivo, quindi, aumenta il carico: «La dirigenza bianconera ha indotto il Sassuolo a giocare la partita della vita: non si tratta di etica sportiva, ma di anticalcio, ovvero un concetto di sport che non piace a noi. E’ evidente che il Sassuolo, contro il Napoli, abbia giocato con la bava alla bocca: quando il padrone chiama, lo schiavo risponde. Ci attendevamo un Sassuolo che si comportasse nel rispetto dell’etica sportiva, una partita di questo calibro i neroverdi l’avrebbero potuta giocare anche all’Allianz Stadium contro la Juventus. Però, evidentemente, parliamo di altri rapporti tra le società». Dichiarazioni dalle quali è facile tirare le somme.