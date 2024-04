Juve-Vlahovic, Boksic «Ecco qual è il vero problema»

Le parole di Alen Boksic, ex calciatore della Juventus, sulla stagione di Dusan Vlahovic in bianconero. I dettagli

Alen Boksic ha giocato in Italia e, nel 1996-97, nella Juventus. Dopo la semifinale di Coppa Italia con La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento bianconero e quello della Lazio, l’altra squadra in cui ha mostrato il suo valore, guidata oggi dal connazionale croato Igor Tudor.

LAZIO-JUVE – «Igor non mi sorprende. É giovane, ma ha già fatto esperienza in panchina: Galatasaray, Udinese, Verona, Marsiglia… Come ho detto a lui, la Lazioo è una bella piazza, un’occasione importante. Dalla Juve, invece, ci si aspetta sempre di più: la Coppa Italia è un trofeo, ma non sposta la stagione dei bianconeri».

VLAHOVIC – «É un ottimo attaccante e ha soltanto 24 anni. Ha mostrato qualità tra Fiorentina e Juve. Dusan può diventare un top come Haaland. Ma i paragoni non mi piacciono mai. E comunque in Italia è più difficile segnare che in Inghilterra per un centravanti. Era così ai miei tempi e lo è pure ora. Però… Un attaccante dipende sempre dai compagni che ha alle spalle. Ecco, io sono stato fortunato: mi giravo indietro e vedevo Zidane, Jugovic, Deschamps, Conte… E accanto avevo Del Piero o Vieri. Dusan, invece, gioca in una Juve più attendista e con difficoltà a creare gioco».

I GIOCATORI PREFERITI – «Nella Juve, Bremer. Difensore bello tosto: come quelli dei miei tempi. Nella Lazio stravedo per Luis Alberto: mi auguro per il club e per Igor che il Mago resti anche la prossima stagione. In generale dico Haaland e Mbappé, due mostri».