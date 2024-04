Altafini: «Vlahovic condizionato dal gioco della Juve, su Leao...»

Le parole di José Altafini, ex giocatore brasiliano, sulla prossima sfida di Serie A tra Juve e Milan. Tutti i dettagli

José Altafini, ex giocatore, ha parlato a Tuttosport della prossima sfida di Serie A tra Juve e Milan.

VLAHOVIC – «Dusan è bravo, ma il rendimento dei centravanti dipende molto dal gioco della squadra. Ad esempio nel Bologna che crea tante occasioni da gol, sarebbe più facile per Vlahovic rendere e brillare maggiormente. Quando, come nella Juve, il centrocampo non funziona alla fine le colpe ricadono sempre sulle punte…».

CHIESA – «Ha avuto un po’ di infortuni che l’hanno frenato negli ultimi due anni. A me Chiesa piace; perché punta sempre i difensori avversari ed è tra i pochi giocatori in giro che sa saltare l’uomo con facilità. Ripartirei da lui l’anno prossimo».

LEAO – «I grandi giocatori non hanno lunghe pause come lui. Rafa è bravo: lo reputo un giocatore forte, ma è ancora troppo discontinuo per essere considerato un campione. Lo inserisco certamente nella categoria degli ottimi calciatori, considerati i troppi alti e bassi non può rientrare i quella dei grandi campioni. Gioca a rate…».

