Milinkovic Lazio, Tare: «Chi pensa che il ciclo sia chiuso, potrà andare via»

La posizione di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, sul futuro di Sergej Milinkovic Savic e dei pezzi pregiati dei biancocelesti

In collegamento con gli studi di Sky Calcio Club, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Sergej Milinkovic Savic. Ecco la posizione del dirigente biancoazzurro sul futuro del centrocampista.

«Fondamentale è la volontà del giocatore. Se il giocatore pensa che sia chiuso un ciclo e vuole andare da un’altra parte non deve essere un problema. Il fatto che lui sia rimasto 5 anni a Roma è perché c’è un legame forte con la città e la società. Quando c’è stata qualche tentazione, un po’ per volontà nostra, un po’ per la sua, non siamo mai andati fino in fondo. Le cose comunque vanno valutate a fine stagione».