Milinkovic Savic al top: miglior giocatore delle semifinali playoff Euro 2021

Sergej Milinkovic Savic si conferma un top player anche a livello europeo. La sua prestazione contro la Norvegia non è passata inosservata, con la doppietta conclusa con un pallonetto delizioso.

La UEFA lo incorona come miglior giocatore delle semifinali playoff di Euro 2021. Dietro di lui l’islandese Sigurdsson e il milanista Rade Krunic. Un po’ d’Italia dunque nelle premiazioni europee con i due centrocampisti di Lazio e Milan.

ūüďą Top 5ÔłŹ‚É£ players tonight in the FedEx Performance Zone rankings!

Who was your team's star? ūüßź#EQrankings | @FedExEurope pic.twitter.com/yvfCXw1SeW

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) October 8, 2020