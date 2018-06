La Juventus tenta il colpo Milinkovic-Savic. Il club bianconero ha presentato l’offerta per l’acquisto del centrocampista della Lazio

La Juventus fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, classe 1995, è in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Emre Can dovrebbe sbarcare a Torino nella prossima stagione ma la Juve punta a un doppio colpo per rinforzare la mediana. Il centrocampista della Lazio è uno dei grandi obiettivi di mercato della Vecchia Signora. I bianconeri seguono il serbo ormai da oltre un anno e nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbero tentato un primo approccio con la Lazio, presentando anche un’offerta.

Lotito ha ‘sfidato’ la Juve: «Non hanno i soldi per permettersi Sergej». Il club bianconero, ferito nell’orgoglio, ha risposto con un’offerta da 80 milioni di euro. Una proposta importante immediatamente respinta al mittente. Il calciatore della Lazio viene valutato tra i 120 e i 130 milioni di euro e difficilmente andrà via per una cifra inferiore (il presidente avrebbe rifiutato una proposta da 110 milioni lo scorso agosto, pare dello United, via sms). La Juventus punta a presentare una nuova proposta nelle prossime ore e potrebbe inserire nell’affare alcune contropartite tecniche per provare a ingolosire Lotito.