Milinkovic-Savic: è sfida Juve-Barcellona!

Barcellona e Juventus si sfidano per il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. Catalani che potrebbero inserire Rafinha nell’affare

Il Barcellona è alla ricerca di un centrocampista: dopo aver sondato il campo con la Juve per Pjanic e Bentancur, i blaugrana starebbero pensando di sfidare proprio i bianconeri per accaparrarsi Milinkovic-Savic, il gigante serbo in forza alla Lazio. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il club catalano avrebbe già avviato i contatti con i biancocelesti. Nell’eventuale trattativa potrebbe rientrare l’ex Inter Rafinha, che piace tanto alla società di Claudio Lotito. Naturalmente l’inserimento del brasiliano andrebbe a far calare la cifra da versare nelle casse dei capitolini.