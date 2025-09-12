Milinkovic Savic-Lazio, un ritorno importante per i biancocelesti? Le ultime - Calcio News 24

Milinkovic Savic-Lazio, pronto il ritorno di fiamma? Spunta l’indiscrezione sul mercato

Il binomio Milinkovic Savic-Lazio continua a emozionare i tifosi biancocelesti, alimentando sogni di un possibile ritorno del centrocampista serbo a Formello. Nonostante l’addio nella scorsa estate e il trasferimento in Arabia Saudita, l’ipotesi di rivedere Sergej con la maglia della Lazio non è affatto tramontata. A rilanciare questa suggestione ci ha pensato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che ha recentemente fatto il punto sulla situazione contrattuale del giocatore.

Romano ha infatti dichiarato: «Milinkovic Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Queste parole hanno subito riacceso l’entusiasmo della tifoseria, lasciando aperta la possibilità di un ritorno già nell’estate 2026 o addirittura prima, qualora si presentassero condizioni favorevoli come una rescissione anticipata o una formula di trasferimento vantaggiosa.

Milinkovic Savic ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Lazio, diventando un simbolo e un punto di riferimento in campo e fuori. Il suo legame con la società e con i tifosi resta forte, tanto che la sua partenza, pur sofferta, è stata accolta con grande rispetto. Un eventuale ritorno rappresenterebbe quindi non solo un gesto tecnico, ma anche un momento di grande valore emotivo per il club e i suoi sostenitori.

Dal punto di vista atletico, il centrocampista serbo è ancora in ottima forma. Nel campionato saudita ha dimostrato di poter mantenere alte prestazioni, nonostante il livello competitivo inferiore rispetto a quello europeo. Le sue qualità tecniche, la capacità di segnare e la leadership in mezzo al campo sono caratteristiche preziose che potrebbero aiutare la Lazio a ritrovare identità e forza nel reparto centrale.

Non si tratta dunque di un semplice colpo nostalgico: il ritorno di Milinkovic Savic sarebbe un investimento di grande valore tecnico e strategico. In un mercato dove le occasioni a parametro zero sono rare, la possibilità di riportare a casa un giocatore di tale calibro rappresenta un’opportunità da non sottovalutare per Lotito e Fabiani.

La prossima estate sarà decisiva per capire se il sogno Milinkovic Savic-Lazio potrà concretizzarsi. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, dalle strategie societarie e dalla situazione economica del club saudita. Quel che è certo, però, è che questa storia non è ancora finita e potrebbe presto vivere un nuovo, emozionante capitolo.