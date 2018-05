Milinkovic-Savic, Tare: «Non sono arrivate proposte»

La stella della Lazio, Milinkovic-Savic, è nel mirino delle big europee, ma al momento non sembrano essere arrivate proposte

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista dei biancocelesti nel mirino della Juventus e di molti altri big club europei. Di seguito le parole del dirigente dei capitolini ai microfoni di Sky Sport.

«Sono due anni ormai che vanno avanti con gli interessamenti per Sergej. E’ di certo un calciatore che merita grandi palcoscenici e qualunque cosa accada, noi non ci faremo trovare impreparati. Al momento non ci sono state proposte, qualora dovessero arrivare, valuteremo e decideremo. Ad oggi però non è arrivato nulla».