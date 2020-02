Ministro salute francese: «Nessun divieto per tifosi Juventus»

Emergenza Coronavirus, il ministro della salute francese Veran rassicura i tifosi della Juventus per la trasferta a Lione

Intervenuto a France 2, il ministro della salute francese Olivier Veran ha assicurato che non ci saranno limitazioni per i tifosi della Juventus per la trasferta in Francia per il match contro il Lione. Ecco le sue parole.

«Non esiste ordine di divieto, non ci stiamo muovendo verso questa ipotesi. La chiusura dei confini non avrebbe alcun senso; siamo in contatto costante con il Governo, la Prefettura del Rodano, l’agenzia sanitaria regionale e l’UEFA. Ieri sera, quest’ultima ci ha assicurato di seguire da vicino la situazione e di essere in contatto con i club e le autorità responsabili».