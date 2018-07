Mirabelli conferma Fassone: «Calciomercato Milan a costo zero»

Le parole di Mirabelli sul calciomercato che verrà del Milan nella stagione 2018/2019 ai microfoni di Sky Sport

Intervistato da Sky, il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha rilasciato queste dichiarazioni: «Bisogna fare chiarezza, si sono sentiti tanti nomi sui giornali ma noi abbiamo le idee chiare per ciò che dovremo fare. Non arriverà nessuno che Gattuso non voglia, sarà il Milan di Gattuso. Per quel che mi riguarda non prenderei nessuno oppure prenderei qualcuno che faccia davvero la differenza e sia da Milan. Noi siamo fermi per quel che riguarda gli acquisti. L’anno scorso abbiamo costruito una base solida e avevamo pensato a due o tre innesti. Faremo un mercato a zero, come ha anticipato Fassone, abbiamo avuto qualche entrata in meno rispetto al previsto, non sono arrivati introiti dalla Cina e non parteciperemo in Europa League».

Prosegue Mirabelli: «Si riparte per una nuova stagione sperando sia bellissima per noi e per i tifosi, siamo tutti carichi per vedere cosa si potrà fare. Non faremo acquisti a meno che non siano di grande qualità a costo di rimanere come siamo. Zaza? Non stiamo prendendo in considerazione nessun acquisto perché non sappiamo cosa avremo in tasca come budget. Kalinic? Ha tantissime richieste, Atletico e Siviglia sono i due club più vicini a lui, ma deciderà comunque Gattuso se cederlo».