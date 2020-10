Mirabelli: «Il Napoli è l’anti-Juventus, ha una squadra completa»

Massimiliano Mirabelli mette il Napoli davanti l’Inter nel ruolo di anti-Juve per lo Scudetto. Ecco le sue parole

Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, esalta il Napoli come anti-Juve per lo Scudetto.

«Bakayoko è un acquisto fantastico perché oltre ad essere forte darà la possibilità a Gattuso di far giocare la sua squadra col 4-2-3-1. Bakayoko ti dà la possibilità di poter schierare un centrocampo a due e lo può tenere da solo praticamente. La cosa importante è stata anche tenere i migliori, come Koulibaly. Lo ripeto, per me la squadra è la principale anti-Juve per lo scudetto. È vero che ci sono Inter e Atalanta, però il Napoli deve credere allo scudetto perché ha una squadra forte e completa».