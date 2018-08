Simone Missiroli si trasferisce alla Spal: il centrocampista lascia il Sassuolo dopo sette anni. Il giocatore firmerà un contratto di tre anni

La Spal ha un nuovo centrocampista: il club di Ferrara ha infatti trovato l’accordo con il Sassuolo per il trasferimento di Simone Missiroli. Il giocatore firmerà un contratto triennale con il club estense e si trasferirà alla corte di Leonardo Semplici già nelle prossime ore. Per lui dunque finisce l’avventura con i neroverdi, durante ben sette stagioni nelle quali ha collezionato 202 presenze, condite da 17 reti. Il suo futuro, comunque, sarà ancora in Serie A e ancora in Emilia.