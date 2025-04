Mkhitaryan: «É una grande occasione; sappiamo cosa abbiamo fatto all’andata»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco

Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League Inter Bayern Monaco. Di seguito le sue parole.

SE C’E’ LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE AD UN PASSO DI QUALCOSA DI STRAORDINARIO – «Ovviamente una grande occasione ma dobbiamo pensare soprattutto alla partita di domani, che sarà molto difficile. Contro una squadra molto forte. L’Inter ha creato questa squadra 4 anni fa, io sono qua da 3 anni e quello che ha fatto il mister è molto importante per la società e per la squadra. Pure noi aiutandolo abbiamo creato questa atmosfera e stiamo lottando per i nostri obiettivi, di cui abbiamo iniziato a parlare ad inizio stagione e anche durante. La partita di domani sarà molto importante, vorremo fare tutto per vincere e andare più avanti possibile, alla fine vedremo se arriveremo in finale o no».

COSA PUO’ FARE IL BAYERN? – «Ognuno può dire quello che vuole, noi sappiamo cosa abbiamo fatto. Siamo stati felici dopo la partita, non è stato nessun festeggiamento. Voglio però focalizzarmi sulla nostra partita e sul nostro gioco. C’è tanta gente che sta parlando fuori dal campo e fuori dal club, proviamo a non sentirli e a non ascoltare perché il mondo del calcio è così».

