Modena, Tesser: «Risultato bugiardo, anche in 10 abbiamo giocato»

Attilio Tesser, allenatore del Modena, ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia con la Cremonese: le parole

Attilio Tesser, tecnico del Modena, in conferenza ha parlato dell’eliminazione in Coppa Italia con la Cremonese.

LE PAROLE – «Avevamo fatta tanta fatica per portarla a casa e dispiace non esserci riusciti, anche in 10 per larghi tratti abbiamo dominato. Ci sono state occasioni importanti per chiuderla, ma alla fine eravamo davvero stremati. Si è però visto carattere e con orgoglio ripeto che con un uomo in meno ci siamo imposti. C’è da essere orgogliosi di questi ragazzi, e felici della prestazione, ma il risultato è bugiardo».