Modric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid sul proprio futuro: Tare ha un piano

In via Aldo Rossi, le grandi manovre per la pianificazione del futuro passano inevitabilmente dalla permanenza dei leader all’interno dello spogliatoio. Dopo aver incassato il sì definitivo di Mike Maignan, il club rossonero punta con grandissima decisione a risolvere la delicata questione legata al rinnovo contrattuale di Modric. La spinta fornita da Massimiliano Allegri in questa direzione è totale: l’obiettivo primario è riavere a Milanello il giocatore anche per la prossima stagione sportiva ufficiale, mettendolo al centro degli schemi.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la carta d’identità, il centrocampista ha dimostrato una tenuta fisica invidiabile sul terreno di gioco, superando ampiamente i 2000 minuti giocati in questa edizione della Serie A. Il numero 10 è una delle luci più brillanti del campionato per l’assoluta precisione nei passaggi e l’incredibile costanza di rendimento. La sua presenza in campo non oscura mai gli altri elementi, ma anzi esalta notevolmente le qualità di compagni di reparto come Adrien Rabiot e Rafael Leao.

L’impatto di Modric è ampiamente visibile soprattutto nel fondamentale percorso di crescita intrapreso dai profili più giovani. Centrocampisti come Samuele Ricci e Ardon Jashari considerano un enorme privilegio poter imparare quotidianamente da un atleta di questo immenso calibro agonistico. Per tutto il gruppo, il giocatore rappresenta un riferimento di assoluta umiltà e grande professionalità, incarnando il testimonial perfetto per assecondare le ambizioni della società milanese nel prossimo futuro.

Il destino è ora esclusivamente nelle mani del diretto interessato. Sebbene esista una specifica clausola per proseguire il rapporto lavorativo fino al 2027, la società, rappresentata in sede di trattativa da Giorgio Furlani e Igli Tare, non eserciterà alcuna opzione formale senza il pieno e totale gradimento del giocatore.

Sempre secondo quanto riportato all’interno del pezzo de La Gazzetta dello Sport, il giocatore, che si appresta a guidare la propria nazionale al Mondiale del 2026, prenderà una decisione definitiva solamente a bocce ferme nei prossimi mesi. Il suo profondo legame con l’ambiente è solidissimo e le probabilità di vederlo ancora in campo con la stessa maglia sono davvero molto alte. L’ipotesi concreta di poter chiudere la lunghissima carriera a 40 anni di età nel club che lo ha accolto con un affetto paragonabile a quello riservato ai più grandi interpreti della storia calcistica sembra poter battere definitivamente le ricche sirene estere.