Luka Modric oggi incontrerà Florentino Perez e, forte di una promessa, spingerà per la cessione: l’Inter rimane in trepidante attesa

Oggi ci sarà finalmente il tanto atteso incontro-scontro da Luka Modric e Florentino Perez. Nella testa del fuoriclasse croato la parola Inter è ben impressa e tutti (Inter compresa) sono curiosi di vedere quale sarà la reazione dell’orgoglioso presidente blancos. I nerazzurri non vogliono spingersi in frettolose previsioni, consci del fatto che il vertice di oggi sarà risolutivo in un senso o nell’altro: o Perez sbarrerà definitivamente la porta ai nerazzurri costringendo Modric a rimanere a Madrid oppure comincerà a prendere corpo una storia che in queste settimane ha già alimentato mille speranze. Il recente precedente di Cristiano Ronaldo per un verso incoraggia Modric, per un altro crea un tappo. La logica dice che Perez non può privarsi nella stessa sessione di mercato di due dei suoi giocatori migliori, la tifoseria la prenderebbe molto male. Ma tra il presidente e il numero 10 blanco c’è un rapporto speciale che ha fatto nascere una sorta di “promessa” da parte di Perez nei giorni successivi alla vittoria in Cl. Se Modric avesse avuto voglia di andare altrove, Perez non l’avrebbe bloccato.

Ora il croato vuole incassare questa promessa spiegandogli che il suo feeling con l’Inter non nasce per motivi economici. Grazie alla colonia croata che troverà in nerazzurro, Modric ritiene di poter aprire un nuovo ciclo. Il croato oggi si presenterà da solo di fronte a Perez, il quale dovrà fare i conti con un ragazzo determinato a prendersi in mano la propria vita. L’Inter ha già fatto il massimo, proponendo un contratto fino al 2022 e Piero Ausilio è pronto a far le valigie direzione Madrid. Sabato i nerazzurri saranno nella capitale spagnola per l’amichevole contro l’Atletico e il ds spera di far coincidere il viaggio per chiudere l’affare.