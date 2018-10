Mohamed Salah, che prodezza contro lo Swaziland! – VIDEO

L’esterno del Liverpool Mohamed Salah ha realizzato un gol olimpico nel 4 a 1 dell’Egitto contro lo Swaziland valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

Dopo la straordinaria stagione disputata lo scorso anno, Mohamed Salah ha iniziato quest’anno con il freno a mano tirato. “Soltanto” tre gol e due assist in otto partite di Premier League, decisamente al di sotto dei 32 gol e 11 assist firmati nel 17/18. Ma l’esterno del Liverpool non ha perso il tocco e in questa pausa nazionali l’ha dimostrato segnando un gol olimpico contro lo Swaziland. Nella gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, vinta per 4 a 1 dall’Egitto, Momo ha infatti realizzato direttamente da calcio d’angolo. Un gol sempre particolarmente apprezzato, in memoria delle prodezze del chino Alvaro Recoba