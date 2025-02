Moviola Atalanta Torino, l'episodio chiave del match di Serie A - Calcio News 24

Moviola Atalanta Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta Torino, valido per la 23ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE

20′ VANTAGGIO ANNULLATO ALL”ATALANTA! Cross in mezzo di Marco Brescianini a cercare la testa di Retegui o Bellanova, palla a terra con l’esterno che tenta la conclusione che finisce in porta. Sospetta spinta, controllo al VAR e rete annullata per fuorigioco.

11′ Fallo di Coco su Bellanova. Punizione Atalanta.