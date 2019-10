Molinaro torna a giocare? L’ex Toro si allena con l’Atletico Terme Fiuggi

Cristian Molinaro potrebbe tornare a giocare: l’ex Juve e Toro è stato visto allenarsi con l’Atletico Terme Fiuggi in Serie D

Potrebbe non essere ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Cristian Molinaro. L’ex terzino sinistro, con un lunghissimo passato in Serie A, si sta a sorpresa allenando con l‘Atletico Terme Fiuggi, squadra neopromossa militante nel Girone F di Serie D.

Come informa TuttoserieD, infatti, L’ex giocatore di Juventus, Torino, Stoccarda, Parma, Siena e Frosinone ha effettuato oggi la prima seduta di allenamento con il club laziale.