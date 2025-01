Monaco Aston Villa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Luis II la sfida di Champions League Monaco Aston Villa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Luis II di Montecarlo si giocherà la gara valevole per la 7ª giornata del girone di Champions League tra Monaco Aston Villa. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Camara, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Hütter.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, Ramsey; Watkins. All. Emery.

Orario e dove vederla in tv

Monaco Aston Villa si gioca alle ore 18.45 di martedì 21 gennaio per la settima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.