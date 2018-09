Monchi smorza i rumors: «Barça? Ho un contratto con la Roma»

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, interviene sulle voci di calciomercato che lo vorrebbero vicino al Barcellona in futuro

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, minimizza i rumors di calciomercato che lo vorrebbero nel mirino del Barcellona. Il ds potrebbe lasciare la Capitale dopo due stagioni per ritornare nella Liga spagnola. Nelle ultime settimane le indiscrezioni dalla Spagna riferivano un interesse del Barcellona sul direttore sportivo spagnolo, tra i più apprezzati in Europa. Monchi ha un contratto fino al 2021 con la Roma e la sua posizione è solidissima, come ha confermato egli stesso durante il corso di un’intervista rilasciata ai media locali spagnoli.

Questa sera ci sarà il debutto della Roma in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Queste le dichiarazioni di Monchi in merito alle voci che lo vorrebbero di ritorno in Liga rilasciate a Cadena Cope: «Per il momento non ho alcuna intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo adesso. A Roma è un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questo tipo di situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupa molto di più del presente e ho ancora diversi anni di contratto con la Roma».