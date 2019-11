Mondiale per club in Qatar: Liverpool rifiuta hotel di lusso. Il motivo

Il Liverpool ha rifiutato la proposta del Qatar di alloggiare in un lussuosissimo hotel durante il Mondiale per club: il motivo

Il Liverpool prenderà parte alla prossima edizione del Mondiale per club, che si terrà dall’11 al 22 dicembre in Qatar, dopo aver conquistato l’ultima Champions League. Il club inglese, in queste ore, ha fatto parlare di sé per una scelta singolare.

I Reds hanno rifiutato la proposta di soggiornare in un lussuoso hotel a cinque stelle su un’isola artificiale per motivi etici, denunciando il trattamento ricevuto dai lavoratori al momento della costruzione dell’edificio e dai dipendenti.