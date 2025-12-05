Mondiali 2026 LIVE, segui in diretta i sorteggi dei gironi - Calcio News 24

Mondiali
Mondiali 2026 LIVE, segui in diretta i sorteggi dei gironi
Mondiali 2026 LIVE, ecco i prossimi sorteggi di quella che sarà la prossima edizione del torneo
Tutto pronto per i sorteggi per i Mondiali 2026 aspettando se si qualificherà l’Italia. SEGUI QUI la nostra diretta targata CalcioNews24.
Mondiali, oggi è il giorno dei sorteggi dei giorni! Ecco come sarà il nuovo format
Mondiale 2026, novità importanti per quanto riguarda i sorteggi negli USA. La situazione non lascia dubbi
Ultimissime
video
Juventus News21 ore ago
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...