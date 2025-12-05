Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia in caso di vittoria dei play-off: la Nazionale Azzurra sarà nel girone B con Canada, Svizzera e Qatar! Tutti i gironi

In vista del Mondiali 2026, che si terrà tra Messico, Stati Uniti e Canada dall’11 giugno al 19 luglio, sono state svelate le squadre che potrà affrontare l’Italia in caso di passaggio del turno nei play-off.

Gli azzurri sorteggiati nel gruppo play-off A della Uefa con Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina, infatti, in caso di vittoria del proprio torneo affronterà, nel gruppo B della fase finale, il Canada, la Svizzera e il Qatar.

La semifinale del play-off a Bergamo

Il primo appuntamento per l’Italia sarà il 26 marzo 2026, quando affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale del play-off. La FIGC ha scelto Bergamo come città che ospiterà la partita, con lo Stadio di Bergamo che tornerà a ospitare la Nazionale sei mesi dopo la storica vittoria per 5-0 contro l’Estonia, che segnò l’esordio di Gennaro Gattuso come commissario tecnico. La partita avrà inizio alle 20:45 e sarà fondamentale per le ambizioni di qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale.

Se gli azzurri supereranno l’Irlanda del Nord, il sogno di qualificarsi alla Coppa del Mondo 2026 continuerà, con il gruppo B che li attende insieme a Canada, Svizzera e Qatar.

TUTTI I GIRONI