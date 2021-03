Mondiali, Martinez: «Il boicottaggio non è la scelta giusta» – VIDEO

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa del boicottaggio per i Mondiali in Qatar nel 2022

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa intervenendo sulla questione del rispetto dei diritti umani in relazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

«La nostra posizione è molto chiara, non solo ora ma da qualche mese. Volevamo raccogliere tutte le informazioni disponibili dalle istituzioni che si occupano di diritti umani. Ne stiamo discutendo internamente e i ragazzi hanno le idee chiare».