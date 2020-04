Victor Montaglini, vicepresidente della FIFA, parla della possibilità di riprendere i campionati: ecco il parere del numero 2 del calcio

Victor Montaglini, vicepresidente della FIFA e numero 1 della Concacaf, ha parlato in esclusiva a Tuttosport. Ecco le sue parole sulla ripresa del calcio e sull’operato di Andrea Agnelli come presidente dell’Eca.

RIPRESA – «Le priorità sono la salute e la sicurezza. Devono essere i responsabili sanitari e i Governi a determinare tempi e modi della ripresa e dare la luce verde alle Federazioni. La linea è quella espressa più volte dal presidente Infantino: non è questione di primo giugno o primo agosto, è questione di sicurezza e di garanzia per giocatori prima, e per i tifosi poi. Il calcio fa parte della nostra vita, come prendere un caffè: tornare a giocare sarà il segno di un ritorno alla normalità».

AGNELLI – «Con Andrea c’è un rapporto personale e professionale eccellente. Collaboriamo molto e non solo in questo caso abbiamo ottenuto risultati positivi per migliorare il calcio: il rapporto con gli agenti, le regole per i trasfertimenti e la tutela dei minori. Andrea ha una visione moderna e lungimirante del calcio: con lui la Fifa lavora molto bene».