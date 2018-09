Montella e i rimpianti: «Guardo il Milan con malinconia. In futuro…»

Le parole di Montella, pronto a rimettersi in gioco con una nuova panchina, che sia in Serie A o all’estero

L’ex allenatore del Milan e del Siviglia, Vincenzo Montella, ritorna a parlare nel corso dell’intervista a Radio Anch’io Sport. Il tecnico, attualmente senza squadra, parla delle possibilità di rientrare in Serie A svelando come guardi con malinconia al suo ex club: «Il Milan lo guardo con affetto ma anche con un po’ di malinconia. E’ stata allestita un’ottima squadra. Il mio lavoro è stato incompleto, ma non ho rancori, anche se la difficoltà principale era stata aver cambiato tanto. Quest’anno il club si è rinforzato sopratutto con l’arrivo di Higuain, mentre i giovani che erano stati acquistati stanno crescendo e vedo ampi margini di miglioramento».

Reduce da un’esperienza negativa in Liga con il Siviglia, Montella aspetta in futuro una nuova chiamata per ricominciare ad allenare: «Nuova panchina? Non lo so, per adesso aspetto. Mi sto godendo le vacanze e sto con la mia famiglia, sono molto tranquillo. Non ho problemi a tornare all’estero o ad accettare un club italiano. L’anno scorso con il Siviglia era iniziato bene, ci siamo presi delle soddisfazioni ma poi è finita male. Questo non significa però che all’estero non ci tornerei».