Montella quasi fuori: 2-1 del Bayern a Siviglia

Il Siviglia di Vincenzo Montella cade 2-1 in casa contro il Bayern Monaco, che ipoteca l’accesso alla semifinale di Champions League

Non solo la Juve, anche il Siviglia di Vincenzo Montella è vicinissimo all’eliminazione in Champions League. La squadra spagnola, infatti, ha perso 2-1 contro il Bayern Monaco di Jupp Heynckes, subendo la rimonta dopo essere andata in vantaggio grazie alla rete di Sarabia al 31′ del primo tempo.

Per i tedeschi prima l’autorete di Jesus Navas, sfortunato a deviare in rete un calcio di punizione di Ribery, poi il gol di Thiago Alcantara, che di testa ha portato in vantaggio i bavarese, avvicinandoli dunque alla semifinale.