Juventus-Real Madrid: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Real Madrid, andata quarti di finale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus-Real Madrid è una classica del calcio europeo e stasera varrà moltissimo. All’Allianz Stadium di Torino si gioca la gara di andata dei quarti di finale di Champions League, una delle partite più belle di questo turno europeo. Massimiliano Allegri vuole vendicare la brutta sconfitta in finale a Cardiff l’anno scorso, Zinedine Zidane vuole lasciare un altro bel ricordo nella “sua” Torino e soprattutto vuole evitare la prima eliminazione in carriera in UCL da allenatore. Ecco la diretta live di Juventus-Real Madrid!

JUVENTUS-REAL MADRID: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Juventus-Real Madrid: diretta live e sintesi

SEGUI LA DIRETTA LIVE SU JUVENTUSNEWS24

Diretta live dalle ore 20.45

Juventus-Real Madrid: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Juventus-Real Madrid: probabili formazioni e pre-partita

La Juventus si avvicina alla partita con pochi dubbi, Massimiliano Allegri ha solamente un punto interrogativo in mezzo al campo. Gioca Bentancur o Marchisio? L’uruguaiano è favorito, per il momento. Il Real Madrid, invece, di perplessità ne ha ancora meno perché la formazione è quella tipo: scenderanno in campo gli stessi undici che, quasi un anno fa, batterono i bianconeri nella finale di Champions League a Cardiff. Zidane potrebbe cambiare solamente l’attacco, con Bale che insidia Isco.

JUVENTUS (4-4-1-1) – Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain. A disposizione: Szczesny, Cuadrado, Marchisio, Mandzukic, Asamoah, Rugani, Sturaro. Allenatore: Allegri.

REAL MADRID (4-3-1-2) – Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. A disposizione: Casilla, Hernandez, Bale, Vasquez, Asensio, Kovacic, Ceballos. Allenatore: Zidane.

Queste le parole di Max Allegri: «Tecnica, velocità e gestione nei passaggi: queste sono le armi del Real Madrid. Domani è una serata di gala: il pubblico deve starci vicino con l’orgoglio per quanto questi ragazzi stanno facendo. Se saremo bravi terremo la palla, e se invece il possesso lo avranno loro, dovremo essere ordinati. Il Real è micidiale a campo aperto, ti entra in area in due passaggi. Serviranno straordinarie marcature e ottima fase difensiva».

Zinedine Zidane in conferenza stampa ha dichiarato: «Cercheremo di fare una buona partita di calcio: è quello che sappiamo fare. Non pensiamo a quanto è accaduto dieci mesi fa, conta solo domani. La partita che stiamo per giocare non ha niente a che vedere con Cardiff. Abbiamo recuperato tutti a parte Nacho, avrò un bel mal di testa a decidere la formazione».

Juventus-Real Madrid: i precedenti del match

Juventus-Real Madrid, gara valevole per i quarti di finale di Champions League, si può definire ormai una classica del calcio europeo. I precedenti sono, in totale, diciannove, tutti in Coppa dei Campioni o Champions League: nove vittorie per gli spagnoli, otto invece per i piemontesi, con due pareggi. Per ben due volte Juventus-Real Madrid è stata una finale di UCL e in entrambi i casi hanno vinto i blancos. Avvenne nel 1998 con gol di Mijatovic a Amsterdam, oltre alla più recente Cardiff con sonoro 4-1 iberico. La Juventus non perde a Torino dal lontano 1962 e, nelle gare a eliminazione diretta giocate su andata e ritorno, non viene fatta fuori dal Real addirittura dal 1987. In quel caso finì 1-0 a Madrid con gol di Butragueño, Cabrini pareggiò a Torino, ma il Real vinse ai rigori.

Juventus-Real Madrid: l’arbitro del match

Stasera a Torino la Juventus sfida il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. A dirigere la gara sarà un arbitro turco. Cuneyt Cakir è stato designato dall’UEFA per l’andata in programma all’Allianz Stadium. Gli assistenti di Cakir saranno Bahattin Duran e Tarik Ongun, gli addizionali Huseyin Gocek e Baris Simsek, il quarto uomo Mustafa Emre Eyisoy. Cakir ha un precedente non buonissimo con la Juventus, la diresse nella finale di Berlino col Barcellona persa 1-3. Con l’Italia in generale il feeling non è ottimo: fu l’arbitro dell’andata dei playoff per il Mondiale di Russia, quando la Nazionale fu battuta 1-0 dalla Svezia a Stoccolma e Cakir fu piuttosto permissivo con gli scandinavi.

Juventus-Real Madrid Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta in chiaro su Canale 20 (leggi anche: CANALE 20: COS’È E COME VEDERLO) e sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.