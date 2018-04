Juventus-Real, che sfida: bianconeri imbattuti a Torino da oltre 50 anni

Juventus e Real Madrid si sono scontrati molte volte in Coppa dei Campioni o Champions League: ecco tutti i confronti

Juventus-Real Madrid, gara valevole per i quarti di finale di Champions League, si può definire ormai una classica del calcio europeo. I precedenti tra Juventus e Real Madrid sono, in totale, diciannove, tutti in Coppa dei Campioni o Champions League: nove vittorie per gli spagnoli, otto invece per i piemontesi, con due pareggi. Per ben due volte Juventus-Real Madrid è stata una finale di UCL e in entrambi i casi hanno vinto i blancos. La Juventus, però, ha dalla sua due statistiche: non perde a Torino dal lontano 1962 e, nelle gare a eliminazione diretta giocate su andata e ritorno, non viene fatta fuori dal Real addirittura dal 1987. Da allora, come detto, si sono disputate due finali e per una volta Juve e Real si sono trovate nella fase a gruppi. La maggior parte dei precedenti arriva dagli ultimi trenta anni, segno che le due squadre hanno frequentato spesso l’élite del calcio europeo.

Precedenti Juventus-Real Madrid: tutte le gare di Champions

La prima sfida risale alla Coppa dei Campioni 1961-62: il Real Madrid vince a Torino (unico successo in trasferta delle merengues), la Juventus vince in Spagna al ritorno ma perde lo spareggio a Parigi. Da lì si va al 1986-87, col Real che vince in casa 1-0 e perde a Torino col medesimo punteggio, ma ha la meglio ai rigori. Altro confronto nel 1995-96, ultima Champions League della Juventus: Raul decide la sfida in terra iberica, ma Del Piero e Padovano ribaltano tutto in Piemonte e mandano avanti la squadra di Lippi. La prima finale è a Amsterdam nel 1997-98 ed è decisa da un gol di Mijatovic in sospetto fuorigioco. Nel 2002-03 la Juve si prende la rivincita: perde 2-1 a Madrid, ma vince 3-1 al Delle Alpi la semifinale di ritorno. Nel 2004-05 discorso simile, Helguera segna il gol decisivo al Bernabeu e poi a Torino la Juventus vince 2-0 ai supplementari. Nel 2008-09 tripudio bianconero con due vittorie nella fase a gruppi (2-1 e 2-0), nel 2013-14 invece meglio il Real che vince 2-1 in casa e fa 2-2 fuori. Prima della finale di Cardiff dell’anno scorso (4-1 Real) c’è la semifinale del 2014-15: 2-1 Juve in casa, 1-1 fuori.