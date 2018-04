Rigatoni speciali, partitelle a San Salvario e Z5: ecco la Torino di Zidane

Juventus-Real Madrid si avvicina e c’è un protagonista speciale. La Torino di Zinedine Zidane è pronta ad accoglierlo anche se da avversario

Zinedine Zidane non abita più a Torino da diciassette anni, ma è come se fosse ancora lì. Il tecnico del Real Madrid ha piantato le sue radici in Piemonte, dove ha abitato per tutta la sua permanenza alla Juventus. Ha abitato dapprima in centro, poi in periferia, ma sempre mantenendo un profilo basso e umile, “perché si vergognava” dicono adesso molti suoi ex compaesani. Zidane ha lasciato ottimi ricordi a molte persone del posto, vedi Cristiano Bellini. Questi faceva il tassista, conobbe Zidane grazie a Didier Deschamps e adesso ha cambiato vita e gestisce Z5, il centro sportivo che Zizou ha inaugurato a Borgaro Torinese quasi due anni fa. Zidane è un nome noto anche alla gastronomia torinese, ne sanno qualcosa i gestori del famoso Ristorante Da Angelino, a pochi passi dalla chiesa della Gran Madre di Dio.

Zinedine Zidane e i rigatoni personalizzati

Stando ai retroscena raccontati da La Gazzetta dello Sport, Zidane era una presenza fissa in quel ristorante, tanto che adesso esistono i “rigatoni alla Zidane“. Il francese venne conquistato da quella cucina e conquistò a sua volta i proprietari: durante l’Europeo del 2000 chiamò l’allora gestore del locale e lo invitò a cucinare per lui mentre era in ritiro con la Francia. Da quel momento è nato un legame che dura ancora oggi, tanto che il ristorante è diventato una sorta di sacrario di Zidane. Juventus-Real Madrid non può essere una partita come tutte le altre: a Torino c’è chi lo ama ancora e ricorda la sua immensa classe in campo, per alcuni non è nemmeno un avversario perché viene considerato addirittura un torinese d’adozione. Anche se usciva di rado, ha contribuito alla vita di Torino non solo con la creazione di Z5 ma anche con aneddoti incredibili, come quando si “camuffava” per andare a giocare a San Salvario assieme a Davids e agli immigrati nordafricani.