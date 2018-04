Canale 20: ecco come vedere la nuova rete tv gratuita di Mediaset

Juventus-Real Madrid, andata degli ottavi di Champions League 2017/2018, in chiaro su Canale 20: ecco cos’è la nuova rete televisiva di Mediaset, di cosa si occuperà e come vederla in maniera gratuita

Canale 20 è la nuova rete Mediaset che vedrà il debutto nella serata del 3 aprile 2018: ad aprire la danze un evento quasi unico, l’andata dei quarti di Champions League Juventus-Real Madrid. Il canale che, non a caso, ha preso il posto già da qualche giorno di Rete Capri al numero 20 del telecomando, promette di essere una nuova emittente semi-generalista del palinsesto televisivo italiano: stasera si occuperà, con pre-partita e post-partita a partire dalle ore 19.30 circa, della sfida tra bianconeri e spagnoli, da domani poi sarà interamente dedicato a serie tv nel corso della settimana e maratone cinematografiche durante il week-end. Quella di stasera tuttavia non sarà l’unica incursione calcistica sulla neonata rete televisiva del Biscione, più avanti capirete anche il motivo…

L’andata del quarto di Champions League tra Juve e Real Madrid, in programma per questa sera alle ore 20.45 sarà dunque trasmesso in esclusiva oltre che sulla pay-tv Mediaset Premium Sport, anche sul nuovo canale. Per il lancio di Canale 20 dunque Mediaset ha pensato bene di accendere le luci sulla programmazione della nuova rete proprio portando l’attenzione dei tifosi sulla partitissima che potrebbe valere la stagione della compagine guidata da Massimiliano Allegri. La Juve, che si gioca in pratica già il passaggio del turno all’Allianz Stadium, affronterà la squadra di Zinedine Zidane, campione d’Europa in carica che la aveva già battuta in finalissima proprio la scorsa stagione e la partita sarà interamente visibile sul digitale terrestre.

Tutto pronto dunque per il debutto di Canale 20: al momento ad annunciare la nascita della nuova emittente un semplice cartello che fissa l’inizio delle programmazioni per le ore 19.30 di oggi. A quell’ora andrà infatti in onda lo speciale Champions League condotto da Sandro Sabatini accompagnato da Eleonora Boi in studio da Milano con ospiti Paolo Rossi, Angelo Di Livio e Graziano Cesari: fino alle ore 20.45, quando avrà inizio il match, saranno loro ad accompagnare i tifosi nel pre-partita di Juve-Real Madrid. La telecronaca del match sarà invece affidata a Pierluigi Pardo coadiuvato dal commento tecnico di Roberto Cravero. A bordo campo Claudio Raimondi, Carlo Landoni e Gianni Balzarini. Al ritorno dalla partita, di nuovo lo speciale Champions dedicato interamente al post-partita guidato dalla coppia Sabatini-Boi che gestiranno da studio le sintesi, gli approfondimenti, i commenti, i servizi e le interviste esclusive del dopo-gara.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-REAL MADRID!

Cos’è Canale 20?

Come già scritto, Canale 20 è la nuova emittente di Mediaset in onda gratis sul canale 20 del digitale terrestre. La nuova emittente televisiva rileva l’emittente campana, che trasmetteva però su gran parte del suo italico, Rete Capri. Per guardarlo basterà risintonizzare il proprio apparecchio, non ci sarà da pagare alcun abbonamento.

Dove vedere Canale 20?

Sul canale 20 del proprio digitale terrestre, avrà una copertura nazionale attraverso il multiplex 2 di Mediaset (frequenza UHF 36). È un multiplex del digitale terrestre che vanta una buona copertura. Si potrà vederlo esattamente come attualmente si vedono tutti gli altri canali Mediaset, cioè Mediaset Extra, TopCrime, etc.

Non riesco a vedere Canale 20: che faccio?

Calma, niente paura: basterà molto semplicemente aggiornare il proprio apparecchio televisivo dotato di digitale terrestre andando nelle impostazioni tramite telecomando.

Canale 20 trasmetterà altre partite oltre a Juve-Real?

L’obiettivo dichiarato di Mediaset sarebbe quello di rendere Canale 20 una sorta di rete ammiraglia del digitale terrestre, ovvero di fermare lo zapping compulsivo del telespettatore che inizia dal canale 8 in poi trovando qualcosa di familiare e generalista. Inizia così una probabile ristrutturazione di tutto l’assetto Mediaset su tutti i canali (possibile per esempio il ritorno del canale Focus, attualmente dato in gestione a Discovery, ma potrebbe anche sparire Italia 2). Per adesso tuttavia il piano editoriale di questa nuova emittente non dovrebbe essere focalizzato sullo sport, quanto piuttosto su serie tv e film. Fino a maggio, oltre a Juve-Real, non sono previste altre partite della Champions League ma a giugno otto partite di secondaria importanza della Coppa del Mondo (che sarà in esclusiva su Mediaset) dovrebbero essere trasmesse sulla rete.

La programmazione del 3 aprile 2018

Ore 7: Person of Interest

Ore 8.40: Suits

Ore 10.20: The Mentalist

Ore 12.10: Chicago Fire

Ore 13.55: Suits

Ore 15.40: The Mentalist

Ore 17.30: Person of Interest

Ore 19.30: pre-partita Juve-Real Madrid

Ore 20.45: Juve-Real Madrid

Si potrà vedere anche in HD?

No, per il momento Canale 20 è disponibile solo in SD (standard definition) come la maggior parte dei contenuti Mediaset sul digitale ad eccezione di pochissimi. Ricordiamo che già il canale Rete4 HD è stato chiuso dall’azienda del Biscione per scarso successo.

Sarà anche su Tivùsat?

Sì, come confermato di recente da Mediaset. Di più: solo su Tivùsat – joint venture tra i principali broadcaster italiani – sarà possibile vederlo perfino in alta definizione.

Canale 20: come vederlo in streaming

Sarà possibile seguire Canale 20 anche in streaming online per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile semplicemente con un click accedendo al sito dedicato: CANALE 20 MEDIASET