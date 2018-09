Stream HD calcio, dove vedere le partite in diretta live

Come e dove vedere le partite in diretta streaming HD delle maggiori competizioni calcistiche: Serie A, Champions League, Europa League e campionati esteri

Assistere alle partite di calcio dal vivo non è un qualcosa di accessibile a tutti i tifosi. Ammirare settimanalmente dal vivo i propri beniamini, per motivi di distanza, di lavoro o altro ancora, è un privilegio per pochi appassionati. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere lo stadio c’è la possibilità di assistere alle partite in streaming attraverso la tv, il pc, lo smartphone, il tablet e le consolle per videogiochi. La scelta più comune è quella di effettuare un abbonamento ad una delle pay tv tra quelle che hanno acquisito i diritti delle varie competizioni. Per quanto riguarda il calcio italiano parliamo di Sky e DAZN, quest’ultima ha acquisito l’esclusiva di tutta la Serie B e di 114 match di Serie A.

Esistono in realtà molti altri siti pienamente legali con i quali guardare il calcio in streaming. Per streaming si intende letteralmente, non a caso, la trasmissioni di flussi audio-video da una sortente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Sistema molto simile, ma decisamente più moderno e semplice, rispetto al broadcast delle tv o delle radio: le trasmissioni di cui parliamo – infatti – permettono di comprimere i contenuti ed alleggerire non di poco il carico in rete. Tale compressione porta, rispetto al classico broadcast radio-televisivo, ad un ritardo delle immagini e dei suoi di circa dieci secondi rispetto alla trasmissione in tempo reale, ma quello della micro-differita è un problema chiaramente trascurabile per la gran parte degli appassionati. Chiaro: per vedere il calcio streaming gratis in HD servono mezzi decisamente molto potenti, ma la maggior parte delle soluzioni per guardare le partite di Serie A, Champions League o Europa League in diretta streaming live che vogliamo proporvi nella seguente guida sono sicuramente più economiche (a pagamento di costi pienamente sostenibili o addirittura gratis).

Molti dei seguenti i servizi sono destinati al mercato italiano ma alcuni sono fruibili anche dall’estero, all’interno dell’Unione Europea. Se viaggiate e volete guardare le partite in streaming fuori dall’Italia, assicuratevi della fruibilità all’estero prima di sottoscrivere un abbonamento a uno dei servizi menzionati. Date un’occhiata.

Streaming Calcio HD live gratis e a pagamento, siti e app

La tv satellitare più famosa quest’anno ha riconquistato i diritti della Champions League ed offre ad i suoi clienti la visione di molte competizioni calcistiche. Con il pacchetto Calcio al costo di 15€ al mese si potranno vedere 7 partite su 10 di Serie A, le sfide tra le squadre straniere nelle due competizioni europee ed i campionati di Premier League e Bundesliga. Con il pacchetto Sport invece si potranno vedere tutte le gare di Champions ed Europa League, comprese quelle delle squadre italiane, le gare dei due campionati esteri ed una tra quelle di Serie A. Gli abbonati a Sky da almeno un anno hanno la possibilità di guardare le partite di calcio in streaming, utilizzando l’applicazione Sky Go, senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, con un plus di 5€ al mese può essere attivato Sky Go Plus che permette di utilizzare i servizi contemporaneamente su 4 device e poterli guardare offline. Sky Go è scaricabile gratuitamente sui dispositivi iPhone, iPad, su alcune tipologie di smartphone e tablet Samsung ed su alcuni tablet, ma è ovviamente fruibile solo possedendo un abbonamento alla pay tv con relativo account.

Un altro servizio messo a disposizione dalla televisione di Murdoch: Now TV è una internet tv completamente svincolato da Sky. Now TV permette di assistere collegandosi ad internet alle stesse partite trasmesse da Sky. Per assistere alle partite in streaming trasmesse dalla internet tv dovrà essere acquistato il pacchetto Sport che prevede tre tipi di pass in base alla durata: “Un giorno di sport”, “7 giorni di sport” e “1 mese di sport”.

Il servizio di Perform Group è una web tv che da anni trasmette diversi campionati europei e da quest’anno è arrivata anche in Italia. DAZN è riuscito ad aggiudicarsi l’esclusiva delle partite di Serie B e di oltre 110 partite di Serie A. Per usufruire della nuova tv bisognerà scaricare l’app e acquistare un abbonamento mensile al costo di 9.99€ al mese. Il primo mese è gratuito e si può disdire in qualsiasi momento. Per iniziare la prova gratis occorre iscriversi sul sito con i propri dati personali e indicare il metodo di pagamento.

Anche quest’anno l’Europa League è stata acquisita da Sky che ogni settimana manderà in onda sul suo canale in chiaro TV8 un match della competizione, visibile anche in streaming sul suo sito.

Il servizio di Eurosport che permette ai suoi abbonati di vedere le gare del campionato americano (MLS) ed quelle dei campionati giovanili e femminili internazionali. Per attivare il servizio ci sono tre offerte di abbonamento: annuale per un costo complessivo di 59,99 €, mensile da 4,99 € per 12 mesi e 6,99 € al mese senza vincoli.

Dal sito nuovo Mediaset, Mediaset Play, è possibile seguire in le partite in streaming HD gli eventi trasmessi in diretta dalla tv del Biscione: basta collegarsi e scegliere il canale di riferimento tra Rete 4, Canale 5, Italia 1 e tutti gli altri in chiaro del digitale terrestre. Non occorre più registrazione alcuna. Esiste anche l’app ufficiale di Mediaset Play disponibile sui device iOS, Android e Windows Mobile ed è accessibile da pc, smartphone, tablet e smart tv. Gli eventi calcistici trasmessi in chiaro da Mediaset purtroppo sono ormai quasi nulli, eccezion fatta per alcune amichevoli estive.

La pay-per-view di Mediaset è raggiungibile tramite decoder integrato alla tv o in streaming su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile da pc, smartphone, tablet e smart tv tramite l’app dedicata Premium Play. Per poter seguire le partite è necessario però un abbonamento a canone mensile. Al momento sono davvero poche le gare che Mediaset Premium trasmette sui propri canali, esclusion fatta per quelle trasmesse su Sky Sport 1 (canale raggiungibile anche con digitale terrestre grazie all’accordo Sky-Mediaset), agli abbonati dotati di smart tv ed una connessione veloce però verrà data senza costi aggiuntivi la possibilità di accesso alla piattaforma DAZN (disponibile come Premium Play su tutti i dispositivi) che trasmettono anticipi, posticipi ed una partite della domenica pomeriggio della Serie A.

Sul sito RAI, ovvero RaiPlay, è possibile vedere le partite in streaming gratis che comunemente vengono trasmesse sulle emittenti pubbliche anche in tv. Come? Basta collegarsi al sito o semplicemente scaricare l’app RaiPlay e scegliere il canale desiderato, esattamente come se si fosse davanti alla televisione. Sul canale Rai Sport molte partite sono inoltre trasmesse anche in differita di qualche ora. La Rai trasmette tutte le partite della Nazionale Italiana di calcio, ma pure quelle della Coppa Italia e dalla stagione 2018/2019 alcune delle partite più importanti della Champions League, specie quelle che coinvolgono squadre italiane. Per accedere al sito RaiPlay da pc basta un browser dotato di estensione Flash Player aggiornata, l’app è invece disponibile per tutti i device iOS, Android e Windows Mobile ed è accessibile da pc, smartphone, tablet e smart tv: non è obbligatoria alcuna registrazione.

RSI è una una emittente televisiva svizzera di lingua italiana che trasmette gratis e in chiaro, avendone acquistato i diritti di trasmissione, tutte le partite di Champions League e di Europa League per il paese elvetico. Il segnale del digitale terrestre irradiato dalla tv, che ha sede quasi al confine con l’Italia, dalle parti di Lugano, è però abbastanza potente da raggiungere anche il nostro territorio nazionale: poco oltre il confine, finanche a Como, è possibile seguire RSI in tv anche per un cittadino italiano. L’emittente trasmette anche in le partite in streaming HD sul proprio sito internet, ma attenzione: è necessario collegarsi da un server svizzero per poter seguire gli eventi in diretta, diversamente lo streaming risulterà inaccessibile.

L’emittente americana ha sottoscritto un accordo con la Lega di Serie A per la trasmissione di nove gare settimanali live del nostro campionato più una di cartello (nella maggior parte dei casi un posticipo domenicale) che sarà disponibile anche su piattaforma ESPN Deportes, ovvero la rete del broadcaster made in USA in lingua spagnola dedicato al Sudamerica. ESPN è visibile anche in streaming per tutti i device iOS, Android e Windows Mobile da pc, smartphone, tablet e smart tv tramite app e sul sito Directv, per cui però è necessario sottoscrivere una registrazione ed un abbonamento.

La piattaforma offre la visione di tutte le partite di Serie C, compreso playoff, Coppa Italia e Supercoppa. tre partite ogni giornata di Serie A in modalità pay per view. Il servizio usufruibile esclusivamente via streaming su pc, smartphone e tablet, prevede tre diverse modalità di acquisto: “Pacchetto Trasferta Squadra” che permette di vedere le partite in trasferta di una singola squadra a 23,90€; “Pacchetto Casa &Trasferta Squadra” che prevede la visione di tutte le partite di un singolo club a 35,90€ ed infine l’acquisto di singola partita al prezzo di 3,90€.

Emittente sportiva italiana che si occupa dei maggiori eventi sportivi, maggiormente calcistici. L’offerta dell’emittente, completamente gratuita e visibile anche sul sito, prevede la diretta di alcune gare del campionato Primavera e di quelli esteri, come il campionato argentino.

Forse non tutti lo sapete ma moltissime partite, specie quelle libere da diritti di trasmissioni, cominciano ad essere trasmesse in streaming tramite alcune pagine Facebook. Ad inaugurare in Italia tale modello di trasmissione delle gare oltre un anno fa fu la Roma tramite la propria pagina Facebook ufficiale. Prima ancora in Europa fu la Spagna a dare il via agli streaming live di alcune partite di Coppa del Re (la coppa nazionale) sulla pagina ufficiale Facebook della Liga o su quella molto nota di Sports on Facebook. Il gruppo di telecomunicazioni Mediapro, che gestisce in via esclusiva i diritti del campionato spagnolo, ha addirittura sottoscritto un accordo con Facebook stesso e Mark Zuckenberg per poter trasmettere alcuni degli anticipi del venerdì della Liga sulla pagina ufficiale di Mediapro o quella di Sports on Facebook. Sarà possibile vedere anche una partita (un anticipo) della Serie A su Facebook in streaming ma soltanto dal Regno Unito grazie all’accordo sottoscritto da Eleven Sports che, tramite la propria pagina ufficiale, trasmetterà alcune gare del nostro campionato.

L’applicazione Serie A TIM, disponibile per dispositivi mobili Android, iOS e Windows Phone permette la visione in diretta di tre gare a giornate della Serie A. Anche in questo caso, dopo aver scaricato ed installato l’applicazione, è necessario acquistare un abbonamento tra quelli disponibili: annuale a 9,99€, mensile a 2,49€. È possibile inoltre acquistare una singola partita al prezzo di 1,99€ o le tre disponibili sull’app a 3,99 €.

SITI DI SCOMMESSE

Vari siti di scommesse come Snai, Goldbet, BetFlag e Bet365 offrono, attivando un conto, la visione delle partite in diretta di numerosi campionati. Ovviamente l’offerta delle partite cambia in base al sito.