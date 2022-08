Monza, Berlusconi: «Ho detto ai ragazzi che bisogna crederci»

Le parole di Berlusconi dopo la sconfitta del Monza contro il Torino: «É chiaro che dobbiamo migliorare ancora moltissimo»

Silvio Berlusconi ha parlato dopo la sconfitta del suo Monza contro il Torino. Di seguito le sue parole.

OBIETTTIVI – «Il Monza deve chiaramente migliorare molto. Tre dei giocatori che hanno appena firmato, hanno giocato perché erano super allenati. Il Monza in Champions? No, la mia era una battuta. Ma dopo questa sconfitta, ai ragazzi ho detto che bisogna crederci, chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince».

MERCATO – «Ci metteremo un po’ di tempo, abbiamo cercato di rinforzare la squadra, un po’ di tempo ci metteremo per oliare i meccanismi. Speriamo di non sfigurare e piazzarci qualche gradino oltre la retrocessione. Abbiamo fatto 13 acquisti e io sono quello che paga. Il colpo c’era, ma è sfumato. Cristiano Ronaldo se ne va dallo United? Beato lui. Non abbiamo fatto un pensierino a lui, questi grandissimi giocatori non vengono in una neopromossa. Il Monza ha uno stadio da 16mila persone, stasera a vedere il Milan erano in 65mila».