Monza, Brocchi: «Berlusconi vuole sfidare il Milan»

Il tecnico Christian Brocchi ha parlato del rilancio del Monza dopo l’arrivo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani

Christian Brocchi ha parlato del momento vissuto dal Monza in Serie C sulle colonne del NY Times: «Il sogno di Berlusconi è vedere il Monza giocare contro il Milan a San Siro. Berlusconi e Galliani ti fanno sentire valorizzato, speciale, ti spingono a fare bene per loro. Devo loro la mia vita».

«Come succedeva al Milan Berlusconi chiama prima delle partite, gli piace sapere come sta lavorando la squadra. Non è distaccato, ha carisma, sa trovare le giuste parole. Se uno così importante ha tempo per te, ti senti un leone», ha concluso il tecnico dei biancorossi.