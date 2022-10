Monza, Carlos Augusto: «Milan? Lo guardavo in Champions League»

Carlos Augusto, esterno del Monza, ha parlato a Tuttosport riguardo alla prossima sfida di Serie A contro il Milan

Carlos Augusto, esterno del Monza, ha parlato a Tuttosport riguardo alla prossima sfida di Serie A contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

PASSIONE PER IL MILAN – «Da piccolino se in tv davano una partita della Serie A con il Milan, la guardavo sempre perché c’erano tanti giocatori della Seleçao. Però non direi che il Milan fosse la mia squadra del cuore in Europa, non ne avevo una, mi piaceva seguire le gare più importanti, quelle della Champions, un torneo che prima o poi vorrei giocare».

PARAGONE CON SERGINHO – «Io sono nato nel 1999, l’anno in cui Serginho è arrivato al Milan, quindi non l’ho visto giocare, anche se ho recuperato dei video su YouTube. Forse in qualcosa ci assomigliamo, ma lui era molto più offensivo e veloce, era un grande giocatore ed è stato un piacere che Galliani mi abbia paragonato a lui».

