Monza, colpo a sorpresa: è fatta per Gaston Ramirez

Calciomercato Monza: la squadra lombarda mette a segno un colpo a sorpresa. È fatta per lo svincolato Gaston Ramirez

Il Monza batte un colpo a sorpresa dalla lista degli svincolati. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club lombardo ha trovato l’accordo con Gaston Ramirez fino a questo momento senza contratto.

L’uruguaiano già domani si allenerà con il Monza, ma non potrà giocare fino al 15 gennaio dal momento che prima di inserirlo in lista il Monza dovrà escludere un over dalla stessa.