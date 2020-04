Monza, Galliani: «Ho provato a prendere Kakà. Ibra? Gli ho parlato»

L’amministratore delegato del Monza Galliani ha svelato un retroscena su Kakà. E su Ibrahimovic: «Gli ho parlato»

Il Monza viaggia spedito per la Serie A e pensa in grande. A partire dal calciomercato, su cui l’amministratore delegato Adriano Galliani fa affidamento per convincere calciatori di livello internazionale.

Lo ha svelato lo stesso ad ai microfoni di Sky Sport: «Ho provato a portare Kakà al Monza, ma per vicende familiari ha preferito restare a San Paolo. Ho parlato anche con Ibrahimovic, ma con la vicenda Coronavirus bisogna pensare ad altro».