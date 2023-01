Monza-Inter, Palladino ha 3 motivi per crederci

«É complicato trovare punti deboli all’Inter, ma possiamo mettere in difficoltà una squadra forte». Raffaele Palladino non ha nascosto le complicazioni di Monza-Inter che si giocherà stasera. Ma i suoi hanno almeno 3 motivi per credere all’impresa.

1) Il Monza ha battuto la Juve. I bianconeri non sono i nerazzurri, soprattutto la Juve di quel momento rispetto all’Inter uscita fuori dalla vittoria con il Napoli. Ma nessuno in Brianza ha dimenticato l’importanza di quell’esordio, il messaggio che ne uscì.

2) La difesa. Da quando è arrivato il nuovo tecnico, il Monza è la quarta migliore difesa del torneo. Numeri importanti, che testimoniano una solidità ritrovata.

3) La sorpresa. Ormai non lo è più, vista la continuità dei gol che Carlos Alberto ha mostrato. Capo-cannoniere del Monza, può costituire un giocatore di non facile lettura per l’Inter di Inzaghi.