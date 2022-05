Monza, Galliani pronto a far spesa in casa Milan: dopo Messias anche Caldara nel mirino

Galliani pronto a far spesa in casa Milan per il suo Monza: dopo Messias potrebbe entrare nel mirino dei brianzoli anche Caldara

Dopo la storica promozione in Serie A il Monza fa sul serio sul mercato e con Galliani non potrebbe essere il contrario.

L’ad dei brianzoli sarebbe pronto a far spesa in casa Milan per rinforzarsi e dopo Messias,il nome uscito nei giorni scorsi, potrebbe puntare anche Caldara. Lo scrive Tuttosport.