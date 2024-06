Monza, ora è corsa a TRE per la panchina: spunta una nuova CLAMOROSA ipotesi. Adriano Galliani ha allargato la sua lista

Le strade di Palladino e del Monza si separeranno a breve. Negli scorsi giorni, infatti, il tecnico ha incontrato la Fiorentina, che anch’essa cambierà allenatore.

Come riportato da Gianluca di Marzio Galliani ha in mente tre principali sostituti. I nomi sono quelli di Marco Baroni, Alessandro Nesta e, come new entry, Andrea Pirlo.