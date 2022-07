Monza Pinamonti, Galliani in pressing per l’attaccante dell’Inter: le ultime

Il Monza starebbe tornando forte su Pinamonti dell’Inter: Galliani sta parlando con Marotta per trovare l’accordo

Potrebbe esserci una svolta per il futuro di Pinamonti. Il Monza nelle ultime ore sarebbe tornato forte sull’attaccante dell’Inter.

Galliani sarebbe in pressing su Marotta per provare a trovare l’accordo. La base potrebbe essere di 20 milioni per prestito con obbligo di riscatto e contro riscatto a favore dei nerazzurri fissato a 30 milioni. Lo riporta Calciomercato.com.