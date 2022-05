Morata Barcellona, Griezmann la contropartita per Simeone? La situazione

Morata lascia la Juve? La contropartita per convincere l’Atletico a cedere lo spagnolo ai blaugrana è già a disposizione di Simeone

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere lontano dalla Juventus: i bianconeri non riescono a smussare le richieste dell’Atletico Madrid, ed ecco che lo spagnolo potrebbe tornare in patria.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Morata potrebbe finire al Barcellona. Lo spagnolo, infatti, potrebbe essere utilizzato dai Colchoneros per risparmiare sul riscatto di Griezmann dai blaugrana. Così l’Atletico avrebbe Griezmann tutto per sé e il Barcellona il tanto desiderato Morata in rosa.