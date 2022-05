Morata Barcellona, ritorno di fiamma? Le parole di Xavi sul futuro in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid

In Spagna si è tornato a parlare della pista Barcellona per Alvaro Morata. Intervenuto in conferenza stampa, Xavi ha commentato gli ultimi rumors.

Il futuro dell’attaccante della Juventus, di proprietà dell’Atletico Madrid, è ancora tutto da scrivere.

MORATA – «Parlare di giocatori che non abbiamo a disposizione, non ci aiuta. Non mi piace, ma questa è la situazione che abbiamo attualmente».