Morata, futuro appeso. L’Atletico: «Dipende dalla Juventus». La situazione dell’attaccante spagnolo

Il futuro di Morata alla Juve non è ancora definito. I bianconeri potrebbero riscattarlo dall’Atletico Madrid, ma non sono disposti a pagare i 35 milioni di euro pattuiti. Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha fatto il punto sul destino dell’attaccante in prestito alla Juve.

LE PAROLE – «Non so se resta con noi, dipende dalla Juventus. Non so altro e non ci sono altre cose da dire».