Morata, sirene saudite per lo Spagnolo: ecco la prima offerta

Alvaro Morata in Arabia Saudita: sull’attaccante c’è l’interesse dell’Al-Qadsiah, é la prima scelta del tecnico Michel

Alvaro Morata potrebbe finire in Arabia Saudita. Come riportato da As Michel, nuovo tecnico dell’Al-Qadsiah, lo vorrebbe con lui, replicando l’altro colpo spagnolo con l’arrivo negli scorsi giorni di Nacho.

Il giocatore ha una clausola nel suo contratto da 12 milioni e i sauditi hanno già presentato la prima offerta all’attaccante spagnolo.