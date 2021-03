Morata: «Aspettano tutti che cadiamo ma finché ci saranno punti lotteremo fino alla fine»

Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: le sue dichiarazioni

A Dazn, Alvaro Morata ha parlato dopo Juve Lazio. Le sue parole:

GOL – «Ho passato 3 settimane difficili. Sembrava che avessi perso la forza in allenamento e in partita. È stato un periodo duro ma adesso sto recuperando bene, mi sento molto meglio e spero di stare ancora meglio in Champions. Aspettano tutti che cadiamo ed oggi era una gara importantissima per far vedere che ci siamo. Finché ci saranno punti lotteremo fino alla fine».